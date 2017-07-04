«التحالف الدولي» يعتزم إنشاء قاعدة لـ«مغاوير الثورة» في الشدادي

كشفت ميليشيا «الجيش الحر» أن «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية ثالثة لميليشيا «جيش مغاوير الثورة» المدعومة منه في منطقة الشدادي بالحسكة بهدف السيطرة على مدينة دير الزور، بما يؤكد أن واشنطن لا تزال تسير قدماً في سياساتها ومخططاتها العدوانية تجاه سورية، بحسب المراقبين.

وقال المستشار السياسي في ميليشيا «الجيش الحر» المدعو أبو يعقوب في تصريحات نقلتها صحيفة «الغد» الأردنية، إن قوات «التحالف» تعتزم إنشاء تلك القاعدة في منطقة الشدادي القريبة من مدينة دير الزور بهدف السيطرة على المدينة.

وعرض «التحالف» على الميليشيات المسلحة التي يدعمها، وخاصة «المغاوير» التي تسيطر على معبر التنف بين سورية والعراق، مساعدتها في إنشاء قاعدة عسكرية في الشدادي القريبة من دير الزور. وأبلغت قوات «التحالف» ميليشيا «الجيش الحر» بأنها مستعدة لنقل 100 عنصر من ميليشيا «المغاوير» بمعداتهم إلى القاعدة الجديدة.

وحسب الصحيفة، فإن القاعدة الجديدة ستكون الثالثة لميليشيا «المغاوير» والتي تتواجد فيها قوات «التحالف» أيضاً، بعد قاعدتي التنف والزكف. وجاء اختيار منطقة الشدادي لإنشاء القاعدة العسكرية، بحسب أبو يعقوب، لقربها من حقول النفط باتجاه دير الزور.

بدوره، قال المسؤول الإعلامي في ميليشيا «الجيش الحر» سعيد سيف: «إن التحالف يريد إنشاء القاعدة العسكرية لعدم رضاه عن سلوك «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في سير المعارك في الشمال السوري.

وكالات