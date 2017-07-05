«التحالف الدولي» يتراجع عن إنشاء قاعدة في الشدادي

تراجع التحالف الدولي عن إقامة قاعدة عسكرية لميليشيا «الجيش الحر بالقرب من بلدة الشدادي بريف الحسكة، ادعت ميليشيا «جيش مغاوير الثورة» التابعة لـ«الحر» أنها أجلت فكرة إنشاء قاعدة عسكرية بدعم من «التحالف الدولي بهدف السيطرة على مدينة دير الزور. ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن مدير المكتب الإعلامي في ميليشيا «المغاوير» البراء فارس، قوله: إن «جيش مغاوير الثورة أجل فكرة إنشاء القاعدة حالياً»، مؤكداً أنهم لم يتحركوا باتجاه الشدادي.

وحول تفاصيل إنشاء القاعدة، أوضح فارس أنه «كان هناك نية لإنشاء القاعدة، على خلفية تواصل بين التحالف وقيادة الجيش».

وبينما ذكرت صحيفة «الغد» أن 100 عنصرٍ من «المغاوير»، سيتوجهون إلى الشدادي، لفت فارس، إلى أن «العدد الذي كنا بصدد إرساله بلغ 40 عنصراً، وليس 100 ». وكان المستشار السياسي في ميليشيا «الحر» المدعو أبو يعقوب كشف في تصريحات له نقلتها صحيفة «الغد» الأردنية، أن قوات «التحالف» تعتزم إنشاء تلك القاعدة في منطقة الشدادي القريبة من مدينة دير الزور بهدف السيطرة على المدينة.

وأبلغت قوات «التحالف» ميليشيا «الحر» بأنها مستعدة لنقل 100 عنصر من ميليشيا «المغاوير» بمعداتهم إلى القاعدة الجديدة، أبو يعقوب.

وبحسب الصحيفة، فإن القاعدة الجديدة ستكون الثالثة لميليشيا «المغاوير» والتي تتواجد فيها قوات «التحالف» أيضاً، بعد قاعدتي التنف والزكف.

ويرى مراقبون أن تراجع التحالف جاء لعدم إغضاب حلفائه «قوات سورية الديمقراطية – قسد» التي تشكل أغلبيتها من الأكراد وتسيطر على الشدادي.

وكالات