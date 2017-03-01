«التحالف الأميركي» يستهدف مطارَي الطبقة والجراح

نقلت مصادر معارضة عدة، ليل أول من أمس، أن طائرات «التحالف الدولي» نفذت عدة غارات استهدفت مطارَي الطبقة والجراح، الواقعين في محيط بحيرة الأسد.

وتم تناقل صور أقمار صناعية تظهر أن الغارات دمرت حظائر الطائرات ومدارج المطارين. ويشير نشر الصور إلى أن الاستهداف غالباً جرى قبل عدة أيام، بما يكفي لتحديث الصور الجوية الملتقطة.

وكانت قوات «التحالف» قد دمرت قبل عدة أيام مبنى المؤسسة العامة لسدّ الفرات، الواقع إلى الجنوب من سدّ الطبقة.



(الأخبار)