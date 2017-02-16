وثيقة: «سي آي إيه» في عام 1986: حرب طائفية لإطاحة الأسد
انطلاقة مؤجّلة للقاء أستانة... وميدان درعا يواصل اشتعاله
«الأقصى» يعدم ويذبح العشرات من «تحرير الشام» و«الحر»
الرئيس الأسد للفريق الديني الشبابي: إعادة صياغة المصطلحات وتصحيح المفاهيم المغلوطة بهدف نشر الدين الصحيح في مواجهة التطرف
جاويش أوغلو: لا توافق مع موسكو حول المناطق الآمنة
الأمم المتحدة تحذر من الانهيار الوشيك لسد الطبقة في سوريا
74 قتيل ومصاب بين صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” في حي النازحين وكوم الرمان وتل شهاب في درعا
إصابة 6 أشخاص بينهم 3 نساء وطفلة بقذائف صاروخية على حي المنشية بدرعا
تنظيم “داعش” الإرهابي يقطع المياه مجددا بشكل كامل عن مدينة حلب
الأحد القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع /أ/
الخارجية الكازاخستانية: تأجيل اجتماع أستانا إلى يوم غد الخميس
إلقاء القبض على إرهابي من جماعة الأسير في صيدا بلبنان
مصرع 69 مقاتلا في صراعات شرعية بين السلفيين في حماة
تأخر وصول وفدي الإرهابيين والتركي تسبب بتأجيل موعد انطلاق«أستانا3»إلى الغد
أعضاء في مجلس الشعب طلبوا استجواب وزير الصحة

«البنتاغون» قد يوصي بنشر قوات مقاتلة في سوريا

أفادت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أمس، بأن وزارة الدفاع الأميركية «قد توصي» بأن تنشر الولايات المتحدة، قوات نظامية مقاتلة في سوريا للمرة الأولى، لقتال تنظيم «داعش» هناك. وأضافت أن البنتاغون لم يقدم حتى الآن مقترحاً لنشر القوات إلى البيت الأبيض.

ويأتي إعلان احتمال نشر القوات قبيل لقاء مرتقب اليوم في العاصمة الأذرية باكو، بين مدير لجنة رؤساء الأركان للقوات الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، ورئيس هيئة الأركان الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف. وأشار المكتب الصحافي في وزارة الدفاع الأميركية، إلى أن دانفورد وغيراسيموف سيبحثان «جملة من القضايا التي تشمل الواقع الراهن للعلاقات العسكرية الروسية الأميركية، وأهمية التواصل الدائم والواضح بين العسكريين بغرض تجنب الأخطاء في تقدير الأوضاع والأزمات المحتملة».


(الأخبار)

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.