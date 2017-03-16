«الاقتصاد»: العجز التجاري في العام الماضي مليارا يورو

كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة صادرات سورية تجاوزت العام الماضي 600 مليون يورو، على حين سجلت المستوردات 2617 مليون يورو بما يعادل2879 مليون دولار.

و قال المصدر: إن مستوردات العام الماضي تراجعت عن عام 2015 نحو 400 مليون يورو، مضيفاً: قياساً للأرقام الرسمية يكون العجز التجاري في العام الماضي ملياري يورو، ما يعادل تقريباً 2.2 مليار دولار، أي نحو 1100 مليار ليرة.

وأكد المصدر أن أسباب انخفاض نسبة المستوردات يعود إلى وضوح الآلية الجديدة لمنح إجازات وموافقات الاستيراد واستمرار العمل بها والإجراءات اللاحقة لصدورها والمتمثلة بالمتابعة الدورية لقوائم المواد وتحديثها المستمر بالشكل الذي يراعي متطلبات جميع الجهات وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأضاف المصدر: إن الآليات الجديدة دفعت الأوساط الاقتصادية لاستيراد احتياجاتهم الفعلية فقط وعدم تنفيذ كامل الإجازات الممنوحة لهم، ما أوجد حالة من الإشباع في السوق المحلية.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن