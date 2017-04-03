«الاتصالات» ترفع أجور الانترنت

أكّد المدير التجاري بالشركة السورية للاتصالات أحمد سنبل أن قرار رفع أجور خدمة الانترنيت لخدمة تراسل ADSL جاء بنسب متفاوتة حسب السرعة المقدّمة، حرصاً من الشركة على ضمان استمرارية تقديم خدماتها للمستهلكين بجودة عالية تتناسب مع حاجات وتطلعات المواطنين ونتيجة التكاليف العالية والكبيرة التي تحمّلتها الشركة خلال الفترة الماضية.

و بيّن سنبل أن قرار تعديل أسعار الحزم جاء بشكل مدروس مؤكداً أنه لا يوجد نسبة محددة للزيادة لأنه تم الأخذ بالحسبان مستوى السرعة المقدّمة لكل مشترك وتكون مختلفة بالنسبة لهم فمن يستخدموا الفئات الأولى من الخدمة فهناك زيادة «عالية» أمّا بالنسبة لمن يستخدمون بوابات ذات سرعة أعلى فلن يشعروا بالزيادة عليهم أقل.

وأشار سنبل إلى أن أجور الانترنت حتى بعد تعديلها يوم أمس ليست مكلفة كثيراً لأن الشركة السورية للاتصالات تقدم خدمة انترنت مفتوحة من دون سقف محدد للتحميل خلال الشهر أما عندما نحاول مقارنتها مع دول أخرى نجد أن هناك سقفاً محدوداً للتحميل فيها. بالإضافة إلى عوامل التضخم التي يمر بها الاقتصاد السوري. موضحاً أنه سيبدأ العمل بالأجور الجديدة اعتباراً من بداية نيسان الجاري 2017/4/1. مؤكداً أنه لا نية لرفع أجور اتصالات الهاتف المحلية والدولية.

وجاء تصريح المدير التجاري بناء على البيان الذي أصدرته الشركة والمتضمن تفاصيل الأسعار الجديدة، حيث حدد الإعلان الأسعار الجديدة كالتالي:

أصبح سعر البوابة التي تقدم حزمة انترنيت بسرعة 256 ك. بت/ثا، بالسعر الجديد 1200 ل.س كاشتراك شهري لها، أمّا فسعر البوابة التي تقدم حزمة انترنيت بسرعة 512 ك. بت/ثا سعرها 1400 ل.س.

سعر البوابة التي تقدم حزمة انترنيت بسرعة 1 ميغا بت/ثا، 1900 ل.س، أمّا سعر البوابة التي تقدم حزمة انترنيت بسرعة 2 ميغا بت/ثا، فهو 3100 ل.س.

السرعة 4 ميغا بت/ثا بسعر 5500 ل. س. أمّا سرعة 8 ميغا بت/ثا فهي بسعر 10 آلاف ل.س.

سعر البوابة التي تقدم حزمة انترنيت بسرعة 16 ميغا بت/ثا، 18500 ل.س كاشتراك شهري أمّا البوابة التي تقدم حزمة انترنيت بسرعة 24 ميغا بت/ثا، فبسعر 28000 ل.س كاشتراك شهري.

يبقى أن نذكر القائمين على قطاع الاتصالات بمقارنة مستويات الدخل لدينا مع باقي الدول وليس أسعار الخدمات فقط.

قصي المحمد

المصدر: الوطن