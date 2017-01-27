«الاتحاد الديموقراطي» مدعوّ لمشاورات موسكو

أعلن «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي السوري، تلقيه دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، اليوم، بعد غيابه عن محادثات أستانة. وقال القيادي في الحزب، عبد السلام علي، لوكالة «نوفوستي» الروسية إن «ممثلنا سيأتي من فرنسا»، موضحاً أنه «قد يشارك» شخصياً أيضاً. وأضاف علي إن النقاش سيتركز حول «المحادثات التي جرت في أستانة، ومشاركة ممثلين لحزب الاتحاد الديموقراطي في جنيف». وتستضيف موسكو لقاءات مكثفة مع مختلف أطياف المعارضة تحضيراً لمحادثات جنيف المرتقبة في 8 شباط المقبل.



(أ ف ب)