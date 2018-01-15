«الإسكان»: خطة لاستيعاب 26 ألف وحدة سكنية في الديماس الجديدة هذا العام

كشف مدير المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف عن خطة لاستيعاب نحو 26 ألف وحدة سكنية في مشروع مدينة الديماس الجديدة في ريف دمشق منها ما يقارب 15 ألف مسكن شبابي لمصلحة المكتتبين على المرحلة الأخيرة (12 عاماً من الفئة أ) من مشروع السكن الشبابي في دمشق وريفها سعياً من المؤسسة لتنفيذ التزاماتها اتجاه المواطنين.





وفي السياق ذاته أضاف عبد اللطيف أن المؤسسة خصصت كذلك مساحة مليون ونصف مليون متر مربع طابقي لأصحاب الأراضي المستملكة وقد بحثت المؤسسة بحسب عبد اللطيف سبل الإقلاع بهذا المشروع الحيوي والمهم للمؤسسة.





وأشار إلى إتمام المؤسسة للبرنامج التخطيطي للمرحلة المقبلة حيث تقرر البدء بهذا البرنامج خلال الشهر الجاري بعد الإعلان عن تنفيذ ثلاث جزر بطريقة المناقصة تتضمن تنفيذ 2536 مسكناً شبابياً يتضمن الهيكل مع إكساء جزئي بنسبة 80 بالمئة ومتابعة تنفيذ مرافقها بالتوازي مع تنفيذ الأبنية السكنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختصة وذلك تنفيذا لخطة طموحة على حد تعبيره للمؤسسة تتضمن المباشرة بتنفيذ ما يقارب 8000 مسكن شبابي في هذه المدينة مع مرافقها خلال عام 2018.





وفيما يتعلق بخطة الاستيعاب فإن عدد المقاسم السكنية الإجمالية نحو 850 مقسماً سكنياً تضم 28000 وحدة سكنية مع المستملكة أراضيهم وزعت المقاسم السكنية على 277 مقسماَ من الأبنية البرجية بارتفاع 10 و12 و15 طابقاً و572 مقسماً من الأبنية البرجية بارتفاع خمسة طوابق تتراوح المساحة التقريبية للنماذج التي تم لحظها بالمشروع وفقاَ للمساحات 80 و85 متراً مربعاً بنسبة 81 بالمئة من عدد المساكن الإجمالي و125 و135 متراً مربعاً بنسبة 81 بالمئة من عدد المساكن الإجمالي.





وكانت المؤسسة ذكرت أن مشروع مدينة الديماس الجديدة يشمل جزء منه منطقة مخالفات جماعية في الجهة الشرقية الجنوبية يتوزع على أربعة قطاعات إضافة إلى قطاع المركز ويتضمن كل قطاع المناطق السكنية والخدمات التابعة لها أما قطاع المركز فيحتوي الخدمات الرئيسية لتخديم كامل المشروع وجواره مع نسبة ضئيلة من المساحات ذات الوظيفة السكنية ويضم المشروع نحو 28000 وحدة سكنية باستيعاب نحو 115000 نسمة باتت المساحة السكنية الصافية بعد استبعاد خطوط التوتر نحو 280 شخص/هكتار كما بلغت الكثافة السكانية الشائبة نحو 220 شخصاً /هكتار.





المصدر: الوطن