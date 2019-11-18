«الإسكان» تخصص 4308 مساكن في 6 محافظات … من تأخر في تسديد التزاماته لمدة 240 يوماً يفقد حقه في تخصيص السكن

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان أمس عن تخصيص 4308 مساكن في 6 محافظات، وهي ريف دمشق واللاذقية وحمص حماة والسويداء وحلب، حيث يكون عدد المساكن التي ستخصص في محافظة ريف دمشق 1276 مسكناً للمكتتبين على السكن الشبابي في منطقة توسع ضاحية قدسيا، و874 مسكناً للمكتتبين على السكن العمالي في ضاحية الشهيد باسل الأسد في منطقة عدرا العمالية بموجب القرار 920 لعام 2008.



أما في محافظة اللاذقية، فسيتم تخصيص 797 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري رقم 1343 لعام 2002 في منطقة أوتوستراد الثورة فئة (أ) للمرحلة الثالثة عشر سنوات، و913 مسكناً للمكتتبين على مشروع الادخار السكني بموجب القرار الوزاري رقم 5155 لعام 2007 في منطقة أوتوستراد الثورة للفئات (ب، ج، ه).



وبالنسبة لمحافظة حمص، فسيتم تخصيص 94 مسكناً للمكتتبين على مشروع الادخار السكني في منطقتي الوعر تلكلخ، بموجب القرار رقم 2577 لعام 2008 وللمكتتبين على مشروع البرنامج الحكومي في منطقة توسع الوعر بموجب القرار رقم 676 لعام 2012 المتقدمين بطلبات خطية، تتضمن رغبتهم بنقل اكتتابهم إلى منطقة غرب طريق دمشق، والتخصص بإحدى المساكن المتوفرة.



كذلك محافظة حماة، فسيتم تخصيص 98 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري رقم 1343 لعام 2002 في منطقة ذي قار للفئات (أ-ب-ج) للمرحلة الثانية 7 سنوات.



وفيما يخص محافظة السويداء، فسيتم تخصيص 253 مسكناً للمكتتبين على شروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري رقم 2111 لعام 2007 في منطقة سليم للفئتين( أ-ب) مرحلة ثانية 7سنوات.



أما عن محافظة حلب، فسيتم تخصيص 3 مساكن للمكتتبين على مشروع الادخار السكني بموجب القرار الوزاري رقم 571 لعام 2002، وذلك في منطقة الأنصاري شرقي.



هذا وسيتم الإعلان عن الجداول الاسمية المتضمنة أسماء المكتتبين مرتبة حسب أرقام الأفضلية ومواعيد جلسات التخصيص والقيم التخمينية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس 28 الشهر الحالي.



مع العلم بأن المكتتبين المتأخرين عن تسديد الأقساط لمدة تزيد على 240 يوماً متصلة أو منفصلة ولم يسددوا التزاماتهم المالية ضمن المدة الممنوحة لهم لغاية 30 حزيران من العام الحالي (2019) لن يشملهم التخصيص.



وكشف مصدر ضمن المؤسسة أن تخصيص المساكن في منطقة عدرا الصناعية سيكون فقط في الجزر 13 و14 و15، وأن القوائم الاسمية أصبحت شبه جاهزة وسيتم الإعلان عنها قريباً.





الوطن