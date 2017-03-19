«الإدارة الذاتية» تمنع الاحتفالات بعيد «نوروز» في الحسكة

بناءً على ما سمتها «مقتضيات المصلحة العامة والسلامة الأمنية» أصدرت قوات «الأسايش» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» الكردية بياناً، أمس منعت بموجبه إقامة الاحتفالات والتجمعات في ليلة عيد «نوروز»، في مناطق سيطرتها بمحافظة الحسكة.

ويحتفل الكرد في مختلف أنحاء العالم في هذا العيد الذي يعتبرونه «يوم خلاص الكرد من الملك «بيد كاوى الحداد»، ليلة 20 آذار، ليأتي 21 آذار «نوروز» (اليوم الجديد).

وأوضح بيان «الأسايش» الذي تناقلته مواقع معارضة أمس، أنه «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة والسلامة الأمنية منعت الاحتفالات، وإطلاق النار والألعاب النارية والمفرقعات، وإشعال النيران والتجول بالدراجات النارية داخل المدن».

وكانت عدد من القرى والمناطق بريف الحسكة احتفلت، بعيد «نوروز» يوم 21 آذار 2016، وهو العيد القومي للأكراد ويعني «اليوم الجديد». مرتدين الزي الكردي، ويحملون أعلام «وحدات حماية الشعب» الكردية، حيث يأخذون طعامهم ويخرجون إلى الطبيعة للاحتفال كما تجري العادة في كل عام.

وكالات