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«الإدارة الذاتية» تقرّ زيادة رواتب العاملين لديها أيضاً

في خطوة لافتة التوقيت، عقب زيادة الحكومة السورية رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، أعلنت «الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا»، أمس، زيادة في رواتب العاملين لديها وضمن «قوى الأمن الداخلي» التابعة لها، بنسب متفاوتة.

وبرّر نص القرار الذي صدر الزيادة، بـ«الوضع الاقتصادي المتقلّب... وزيادة الأسعار، وعدم استقرار سعر صرف الدولار وظروف الحرب المفروضة على شمال وشرق سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي».

ووفق القرار تم إقرار زيادة في الرواتب على شرائح، إذ يضاف 35 في المئة من الراتب إلى الشريحة التي تتقاضى 80000 ليرة سورية وما دون، و25 في المئة إلى الشريحة التي تتقاضى من 81000 إلى 100000 ليرة، و15 في المئة إلى الشريحة التي تتقاضى من 101000 ليرة وما فوق.

 

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