هل يخسر مجلس الشعب نبيل صالح ؟عروة بن الورد يستأذن في الانصراف
انفجار بمستودع ذخائر في الحسكة
الدفاع الروسية: مسلحون قصفوا بلدة في ريف اللاذقية
إصابة جنود روس وأتراك جراء انفجار عبوة استهدفت دورية مشتركة لهم على طريق M4
كتاب فرنسي جديد : الاسد باق والغرب أخطأ
دمشق مطمئنة إلى سلامة الرغيف: «قسد» نحو السماح ببيع القمح؟
لماذا سحبت ترشيحي لمجلس الشعب
مركز حميميم للمصالحة إحباط هجوم مسير بالمسيرات على القاعدة الجوية الروسية في اللاذقية
مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار لإرسال مساعدات إلى سورية عبر معبر حدودي واحد
“قسد” تعتقل المزيد من أهالي مدينة الشدادي في ريف الحسكة للتجنيد الإجباري
فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية
مصدر عسكري:المجموعات الإرهابية تشن هجوما على بعض المواقع العسكرية بريف اللاذقية
الرئيس الأسد يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية
سورية وإيران توقعان اتفاقية شاملة للتعاون العسكري
قبطان سوري ينقذ 52 مهاجر في عرض البحر

«الأمن الوطني» يكافح التهريب

صرحت مصادر سورية رسمية عن أن «توجيهات من القصر الرئاسي طلبت من الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة التهريب عبر الحدود»، وتشير المصادر إلى أن «مكتب الأمن الوطني بقيادة اللواء علي مملوك، تولّى المهمة، وهو يتشدّد في تطبيقها إلى أقصى الحدود، ما أثار قلقاً كبيراً لدى المهرّبين التقليديين والمتعاونين معهم، من داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية». 

ويسيّر عناصر من «المكتب» دوريات دائمة على طول الحدود مع لبنان، كما يقيمون حواجز تفتيش مفاجئة، قبل أو بعد حواجز الجيش العربي السوري، وقد تمكنوا من توقيف الكثير من الشاحنات التي تهرّب البضائع من سوريا إلى خارجها.

 

الأخبار