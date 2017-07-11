«إسرائيل» تسعى لتشكيل «جيش لحد سوري» في الجولان

كشفت تقارير صحفية أن «إسرائيل» تسعى لتشكيل ما سمته «جيش جنوب سورية» يتبع لها، وذلك في القسم المحرر من الجولان وعلى الحدود مع الأردن، على غرار «جيش لحد» الذي شكلته في جنوب لبنان في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وذلك بذريعة «التصدي للامتداد الإيراني». ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» المملوكة للنظام السعودي عن مصادر إسرائيلية قولها: «إن الفكرة الإسرائيلية مأخوذة من نموذج قريب زمنياً وجغرافيا، من لبنان، إذ تريد تشكيل جيش سورية الجنوبي على غرار جيش لبنان الجنوبي، الذي أسسته في منتصف السبعينيات من القرن الماضي بقيادة سعد حداد ثم تولى قيادته الجنرال أنطوان لحد».

وكالات