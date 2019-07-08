«أونروا» تبدأ بتسجيل أبناء مخيم درعا في مدارسها

بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بتسجيل طلاب مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين في مدارسها، بعد تحرير الجيش العربي السوري له من التنظيمات الإرهابية، مشيرة إلى أن طلبات التسجيل توزع مجاناً ولا يتطلب التسجيل دفع أي مبلغ.



وأعلنت الوكالة في منشور لها نقلته مواقع إلكترونية معارضة، عن البدء بتسجيل طلاب مخيم درعا في مدارسها، وقالت: «إن التسجيل بدأ في الثلاثين من الشهر الماضي وسينتهي في الثامن عشر من الشهر الجاري، في دائرة التخطيط والإحصاء».



وأشارت الوكالة أن طلبات التسجيل توزع مجاناً ولا يتطلب التسجيل دفع أي مبلغ، منوهة أن التسجيل لا يعني قبول الطالب في إحدى مدارسها.



واقتحمت تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة مخيم درعا ومناطق أخرى في المحافظة ودمرت العديد من المنشآت فيها ونهبت محتوياتها، قبل أن يحرر الجيش العربي السوري كامل المحافظة في صيف العام الماضي.



ويتابع الأهالي في مخيم درعا تدريس أبنائهم في المدرسة البديلة التابعة لوكالة الغوث والتي تم تسجيل 525 طالباً وطالبة فيها، إلا أن العملية التعليمية واجهت عقبات عديدة منها ضيق الصفوف واكتظاظها بالطلاب وعدم التهوية المناسبة، والافتقار إلى الدعم المادي والمستلزمات الدراسية، وفق ما ذكرت المواقع.وكان مدير عام الوكالة محمد عبدي أدار، كشف في تشرين الثاني من العام الماضي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تضرر خمس منشآت تابعة للوكالة في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين من أصل ستة بسبب الأعمال الإرهابية.



وقال عبيد حينها: «إنّ الوكالة بعد أن أنهت عمليّة مسح الأضرار التي أصابت منشآتها في مخيّم درعا تبين أن الدمار طال ثلاث مدارس، وعيادة طبيّة وروضة أطفال، على حين لم يصب مركز التوزيع الغذائي بأضرار».



وكانت «أونروا» في مخيم درعا تدير ست مدارس للذكور والإناث تعمل بنظام الفترتين مثل: مدرسة عين كارم ومدرسة طبريا، مدرسة كفركنا، مدرسة الصفصاف، ولا توجد ثانوية، وينتقل الطلاب إلى ثانويات مدينة درعا لإكمال دراستهم.



الوطن