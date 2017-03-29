«أمازون» تستحوذ على «سوق.كوم»

نجحت مجموعة «أمازون» العالمية في التوصّل إلى اتفاق لشراء «سوق.كوم»، أكبر موقع لتجارة التجزئة عبر الانترنت في الشرق الأوسط، لتوسّع بذلك دائرة انتشارها في المنطقة والعالم. ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، يُدخل الاتفاق «أمازون» بقوّة إلى سوق يشهد نمواً سريعاً في وقت تواصل المجموعة الاستثمار في قطاع تجارة التجزئة رغم توسيع عملياتها لتشمل خدمات منوّعة أخرى.



وكُشف عن الاتفاق في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، بعد يوم من إعلان مجموعة «إعمار مولز» الإماراتية عن تقدّمها بعرض بقيمة 800 مليون دولار لشراء «سوق.كوم». صحيح أنّ البيان لم يكشف عن قيمة الاتفاق بين «أمازون» و«سوق.كوم»، لكن «وكالة بلومبرغ» ذكرت في وقت سابق أن «أمازون» عرضت مبلغ 650 مليون دولار أميركي.

وذكرت «سوق. كوم» في البيان أنّ «الانضمام إلى عائلة «أمازون» سيتيح لنا مواصلة النمو (...) وتقديم عروض اضافية للزبائن». وأضاف الطرفان أنّ «حيازة «أمازون» لموقع «سوق. كوم» ستتم في وقت لاحق من العام الحالي بعد الاتفاق بين الطرفين على «الشروط» النهائية.

وكالات