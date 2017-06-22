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«ألعاب الأطفال» تجارة «أربح» من الذهب .. «ليغو» بـ120.000 ليرة

تتخطى أسعار ألعاب الأطفال هذا الموسم حدود الخيال، وتبدو التجارة فيها أصبحت «أربح» من تجارة الذهب! ورغم انتشار البدائل المحلية والصينية للألعاب الأوروبية، إلا أن أسعارها غير معقولة هي الأخرى قياساً إلى الدخل، إذ لا يكفي راتب الموظف لشراء بعض الألعاب لثلاثة أولاد، من النوع الوسط، فما بالك بالبضاعة الأوروبية التي لا يمكن لوزير أن يفكر بشراء قطعة واحدة منها قياساً إلى دخله الشهري، إذ تراوحت أسعار الألعاب الأوروبية بين 10 آلاف وتخطت 120 ألف ليرة سورية، ولقطع صغيرة إلى متوسطة الحجم، بينما تتراوح أسعار الألعاب المحلية والصينية بين 500 ليرة وتتخطى 20 ألف ليرة.
والسؤال: كيف وصلت الألعاب الأوروبية إلى أسواقنا؟ أليست ممنوعة من الاستيراد؟ وأين الرقابة عليها وعلى أسعار البضاعة المحلية؟
وفيما يلي وسطي لأسعار بعض الألعاب في أسواق دمشق الشعبية وبعض المحال التي تبيع ألعاباً أوروبية:

الصنف السعر/ ليرة
لعبة باربي/ صنع الصين/ 500- 2300
لعبة باربي مع إكسسوارات/ صنع الصين 2600- 7000
دمى فرو قياس صغير 500- 8000
دمى فرو قياس وسط إلى كبير 10.000- 50.000
ألعاب حربية (بارودة)/ صنع الصين 1500- 3500
ألعاب حربية (مسدس)/ صنع الصين 800- 3000
دمى أطفال (Baby)/ صنع الصين 5000- 10.000
ليغو/ صنع الصين 800- 7000
سكوتر/ صنع الصين 5000- 15.000
مطبخ مع أدواته قياس كبير/ صنع الصين 18.000- 20.000
طاولة مكياج مع أدواتها قياس كبير/ صنع الصين 18.000- 20.000
سيارات تحكم وألعاب مع أضواء وأصوات/ صنع الصين 2000- 15.000
ليغو قياس صغير/ صناعة دنماركية 7000- 20.000
ليغو قياس وسط/ صناعة دنماركية 29.000- 55.000
ليغو قياس كبير/ صناعة دنماركية 90.000- 120.000

المصدر: الوطن

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