«أستانا» يختتم اجتماعاته على وقع التصعيد الميداني

أعاد التوتر على حدود منطقة «خفض التصعيد»، تزامناً مع انعقاد جولة محادثات «أستانا» الثانية عشرة، الأجواء التي رافقت جولات التفاوض في جنيف، حينما كانت تزداد سخونة الميدان قبيل موعد كلّ منها. غير أن التصعيد الحالي، على خلاف سنوات الحرب الأولى، لا يبدو قابلاً للانزلاق نحو معارك واسعة تفضي إلى تغييرات في خريطة السيطرة؛ إذ لا تزال تفاهمات «ضامني أستانا» حتى الآن، تصبّ في مصلحة السعي إلى «حل غير عسكريّ» لملف إدلب ومحيطها. وقلّص هذا الخيار، وما دعمه من ظروف ميدانية وسياسية «خارجية»، ديناميكية «محادثات أستانا»، ولا سيما أن مسار تشكيل «اللجنة الدستورية» لم يشهد أي اختراق لافت بعد. هذا الجمود تُرجم خلال الاجتماعات الماضية، كما ينتظر أن يرخي بثقله على البيان الختامي الذي سيصدر اليوم عن المجتمعين في العاصمة الكازاخية، نور سلطان، التي كانت تسمّى أستانا قبل أشهر قليلة. تغيير اسم المدينة لن ينسحب على منصّة المحادثات، وسيتفق «ضامنوها» على موعد جديد لعقد جولة جديدة منها تحت اسم «أستانا 13».



لقاءات اليوم الأول جاءت وفق أعراف الجولات السابقة؛ اجتماعات ثنائية منفصلة تُمهّد لليوم الختامي، وانعقادٌ للجنة متابعة ملف المختطفين والمعتقلين وتبادل الجثامين.



وقد يكون أبرز ما تغيّر عن الجولة الماضية، هو حضور غير بيدرسن مبعوثاً أممياً بدلاً من دي ميستورا، وغياب حسين جابري أنصاري عن رئاسة الوفد الإيراني لحساب خلفه علي أصغر خاجي، الذي تولّى مهمة كبير مساعدي وزير الخارجية منتصف الشهر الجاري. ولم يخرج عن الوفود المشاركة أي تصريحات إعلامية لافتة، سوى تأكيد رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف، نقاش «مكافحة الإرهاب» و«اللجنة الدستورية» وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار.



في حين رددت القنوات الدبلوماسية الروسية صدى التصعيد الميداني، مؤكدة أن الوضع في إدلب «لا يجب أن يستمر على حاله». إذ لفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخاروفا، إلى أن «التقارير تتحدث عن مساع لهيئة تحرير الشام، لإعادة هيكلة نفسها، وتحويل عناصرها إلى معارضة معتدلة»، فيما قال نائب المبعوث الروسي إلى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، إن «الوضع في إدلب لا يزال غير مستقر... فمسلحو جبهة النصرة يواصلون هجماتهم على القوات الحكومية»، مضيفاً إن بلاده تواصل العمل مع تركيا من أجل «التوصل إلى حل مستدام لقضية إدلب».



على الأرض، استهدفت عدة صواريخ، لم تتبنّ أي جهة إطلاقها، مناطق في محافظتي اللاذقية وحماة. وسقط أحدها في حي الرمل الجنوبي في اللاذقية، مخلفاً أربعة إصابات وأضراراً مادية في منازل سكنية، فيما توزعت باقي الصواريخ بين منطقتي صلنفة وجورين. وفي المقابل، استهدف الجيش السوري مواقع في ريفي حماة وإدلب عبر سلاحي الجو والمدفعية، وخاصة قرى قسطون والزقوم وقليدين في ريف حماة، وخان شيخون في جنوبي إدلب.



وترافق انعقاد جولة «أستانا» مع تظهير عدد من الصحف الروسية لما وصفته بالأجواء السعودية الإيجابية تجاه دمشق، وربطت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» هذه الأجواء بالزيارات اللافتة التي أجراها مسؤولون سعوديون إلى موسكو، وكان آخرها لقاء نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، على هامش «مؤتمر الأمن» الذي عقد في العاصمة الروسية. أما صحيفة «كوميرسانت»، فقد نقلت في أحد تقاريرها عن مصادر مطّلعة على محادثات «أستانا»، قولها إن الجانب الروسي «غير راض عن موقف دمشق المتصلّب في ملف اللجنة الدستورية» وإن «الطريقة الوحيدة لكسر الجمود هو ممارسة الضغط على دمشق». واعتبر أحد المصادر في حديثه للصحيفة أن الدعم الروسي لحل «الأزمة غير المسبوقة في المحروقات في سوريا... يمكن أن يكون طريقاً للحصول على تنازلات سياسية».



الأخبار