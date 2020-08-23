«أردوغان» و«فقاعة» الغاز الجديدة !

بعد حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مفاجآة في مجال اكتشاف الغاز في البحر الأسود مؤكداً أنه إنجاز "عظيم" لبلاده، خرجت صحيفة "زمان" التركية المعارضة ونقلت عن خبراء تشكيكهم في قيمة الاكتشاف الاخير.



الصحيفة أكدت أن خبراء في مجال الطاقة رأوا تهويلاً إعلامياً حول الاكتشاف التركي الأخير للغاز بالبحر الأسود، مؤكدين أن «تركيا لن تستطيع التخلي تماماً عن استيراد الطاقة من الخارج، حيث أنها تعتمد حاليًا على الخارج في 95 % من احتياجاتها للغاز والنفط».



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن يوم الجمعة اكتشاف حقل في البحر الأسود يحتوي على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن استخراجه سيبدأ بعد ثلاث سنوات، في عام 2023.



