«أحرار الشام» و«الزنكي» الإرهابيتان تتوحدان

أُعلن أمس عن توحّد اثنين من أبرز الفصائل المسلحة الناشطة في إدلب وريف حلب الغربي، وهما «حركة أحرار الشام» و«حركة نور الدين الزنكي»، تحت مسمى «جبهة تحرير سوريا».

التشكيل الجديد أتى بعد توتر بين «هيئة تحرير الشام» و«الزنكي»، ويقوده زعيم «أحرار الشام» حسن صوفان، على أن يتولى زعيم «الزنكي» توفيق شهاب الدين، منصب نائب القائد. ويتولى القيادة العسكرية في «تحرير سوريا» خالد أبو اليمان، فيما يرأس حسام الأطرش مكتبها السياسي، ويشغل الشيخ موفق أبو الصادق منصب «شرعي الجبهة».

التشكيل الجديد أتى بعد توتر بين «هيئة تحرير الشام» و«الزنكي»، ويقوده زعيم «أحرار الشام» حسن صوفان، على أن يتولى زعيم «الزنكي» توفيق شهاب الدين، منصب نائب القائد. ويتولى القيادة العسكرية في «تحرير سوريا» خالد أبو اليمان، فيما يرأس حسام الأطرش مكتبها السياسي، ويشغل الشيخ موفق أبو الصادق منصب «شرعي الجبهة».