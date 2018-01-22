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«أبو الضهور» في يد الجيش
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«أبو الضهور» في يد الجيش

 

بالتوازي مع اشتداد المعارك في محيط عفرين، تقدم الجيش السوري في ريف إدلب الشرقي، وسيطر على مطار أبو الضهور العسكري. وجاءت السيطرة على المطار بالتوازي مع التقاء محاور عمليات الجيش في محيطه الشرقي، وفي ريف حلب الجنوبي، من محيط تل الضمان. وحقق هذا الالتقاء عزلاً لجيب واسع يسيطر تنظيم «داعش» على معظمه، ويمتد بين غرب خناصر (ريف حلب) ومحيط السعن (ريف حماة الشمالي الشرقي). وبدا لافتاً، أمس، أن عدداً كبيراً من الفصائل التي حاولت كسر تقدم الجيش في محيط أبو الضهور، عبر عملية معاكسة في غرب أبو دالي، قد زجّت بعدد كبير من مقاتليها في عمليات أنقرة في محيط عفرين.

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