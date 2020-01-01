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 الرصاص العشوائي يودي بحياة شخص ويصيب العشرات.. احتفالاً برأس السنة 

توفي شخص وأصيب 37 آخرين، مساء، نتيجة الرصاص الطائش ومقذوفات الألعاب النارية التي أطلقت باحتفالات رأس السنة الجديدة في مختلف المحافظات السورية، ليل يوم الثلاثاء.


وكان عدد الإصابات الأكبر في مدينة اللاذقية التي سجل فيها 26 إصابة بسبب المقذوفات النارية أثناء احتفالات رأس السنة.

وأصيب “24 شخصاً في المدينة، تم إسعاف 19 منهم إلى مشفى تشرين الجامعي، والخمسة المتبقين إلى مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني”.

وسجلت “إصابتان أيضاً في مشفى جبلة الوطني، وبذلك يكون عدد كافة الإصابات بالمحافظة 26”.

فيما أصيب في حمص “3 أشخاص نتيجة اطلاق الرصاص العشوائي  هم الشاب عبد العزيز يوسف (25 سنة)، وسيدة تبلغ من العمر 36 سنة، والشاب وسام سمور (18 سنة)، الذي أصيب في مخيم العائدين”.

وكانت إصابة الشاب يوسف “بطلق ناري في القدم”، على حين أصيبت السيدة “برصاصة استقرت بالكتف”، وأضيب سمور برض في العين اليمنى”.

أما في دمشق، فتوفي شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، يدعى “سيف مصطفى الفريج”، في ساحة باب توما، إثر تعرضه لطلق ناري طائش”، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية السورية.

وذكرت الوزارة أن “الشاب أسعف إلى المشفى الفرنسي متوفياً نتيجة إصابته”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “تم استقبال 8 اصابات في مشافي دمشق، نتيجة اطلاق النار العشوائي احتفالاً بعيد رأس السنة”.

يذكر أن الحوادث التي تحصل نتيجة الرصاص العشوائي الذي يطلق في مختلف المناسبات، هو أمر لم يكن مألوفاً قبل الحرب بهذا الشكل، ولا تخلو مناسبة تقريباً من هكذا ممارسات تؤدي لوقوع ضحايا، رغم التحذيرات المتكررة بالامتناع عن الأمر حفاظاً على الأرواح.

 

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